Нарышкин отметил стойкость учителей блокадного Ленинграда

Стойкость и мужество учителей блокадного Ленинграда является примером настоящего подвига и непоколебимой веры в Победу. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Настоящим подвигом стала стойкость учителей блокадного Ленинграда. Преодолевая голод, холод и непрерывные обстрелы со стороны противника педагоги 39 ленинградских школ вели занятия даже в страшную зиму 1941-1942 годов. Уроки длились по 20-25 минут и нередко проходили в бомбоубежищах", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного истории системы образования в годы Великой Отечественной войны.

"Я смотрю на эту заставку и вспоминаю кадры кинохроники - блокадный Ленинград, зима, разрушенная школа, нет не только стекол, но и рам, одни пустые оконные проемы, дети сидят за партами, вот так же укутанные во все, что можно, даже в рукавицах, и учитель тоже - женщина в платке, во всем теплом, и продолжает вести уроки. А дети сидят ее внимательно слушают, слушают каждое ее слово. Глядя на эти кадры и на эту картину, сразу думаешь, какое же нужно было иметь мужество, стойкость и непоколебимую веру в победу, чтобы так работать.

Удивительные люди", - подчеркнул председатель РИО.

Кроме того, Нарышкин отметил, что сохранение памяти о вкладе отечественной системы образования в Великую Победу - общий нравственный долг.