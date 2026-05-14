Зампред Совбеза России как минимум 10 раз оскорбил президента Украины Владимира Зеленского в одном посте. Публикацию политик разместил в Telegram.

Медведев заявил о жестком ударе «под дых зеленого упыря», вновь поставившем вопрос о том, «смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории». Он также обратил внимание на уголовное преследование «близкого "партнера" загашенного диктатора», экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака и отказ ряда стран Запада от ранее обсуждавшейся помощи Киеву.

«И что же, топор гильотины действительно занесён над одурманенной кокаином и кровью никчёмной головой просроченного правителя, — задался вопросом зампред Совбеза. — Пока, видимо, нет».

Медведев высказался о возможном преемнике Зеленского

Политик пришел к выводу, что у Европы нет альтернатив «бандеровскому вурдалаку».