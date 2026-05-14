Медведев назвал дело Ермака публичной гражданской казнью

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о политической ситуации на Украине, назвав дело Андрея Ермака публичной гражданской казнью.

В своем Telegram-канале Медведев отметил, что происходящее является серьезным ударом по действующей власти со стороны западных союзников.

«Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории? Жёсткий удар под дых зелёного упыря, совершённый ласковой рукой «західних друзів Київа», с новой силой поставил этот уже потрёпанный временем вопрос», – написал Медведев.

Политик отметил отказ некоторых западных стран от предоставления ранее обсуждавшейся помощи Киеву и активизацию оппонентов действующей власти. Медведев считает, что в настоящее время у Запада нет реальной альтернативы нынешнему украинскому руководству, так как политическое поле в стране зачищено.

Зампред Совбеза подчеркнул, что любой преемник на посту главы государства будет вынужден уничтожать наследие предшественника. По его мнению, новый лидер будет более сговорчивым и с большей вероятностью согласится на требования США, вплоть до капитуляции, чтобы получить признание и защиту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские следователи завершили обыски в доме бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

Высший антикоррупционный суд страны арестовал недвижимость политика под Киевом.

Бывший чиновник опроверг слухи об истерике при подаче заявления об отставке.