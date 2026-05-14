Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что любой преемник Владимира Зеленского, вероятно, будет куда сговорчивее в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта, чем сам Зеленский.

«Любой новый человек, пришедший на смену дёргающемуся ублюдку, будет начинать с уничтожения наследия предшественника. Слишком уж плохо всё. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора — США — существенно выше», — указал он.

Как выразился Медведев, «новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной».

«Она вместе со своим выводком с радостью согласится сытно жрать из европейского помойного ведра. Более того, как это ни парадоксально, такая крыса может получить их признание и защиту даже за факт капитуляции», — добавил зампред Совбеза России.

Также Медведев заявил, что пока Владимир Зеленский является безальтернативным главой киевского режима в глазах «русофобствующих евродегенератов».