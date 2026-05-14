Медведев допустил большую сговорчивость у возможного преемника Зеленского
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что любой преемник Владимира Зеленского, вероятно, будет куда сговорчивее в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта, чем сам Зеленский.
Как выразился Медведев, «новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной».
«Она вместе со своим выводком с радостью согласится сытно жрать из европейского помойного ведра. Более того, как это ни парадоксально, такая крыса может получить их признание и защиту даже за факт капитуляции», — добавил зампред Совбеза России.
Также Медведев заявил, что пока Владимир Зеленский является безальтернативным главой киевского режима в глазах «русофобствующих евродегенератов».