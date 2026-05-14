Песков ответил на вопрос о будущем Гладкова и Богомаза

Бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу предложат новые места работы.

Об этом заявил «Интерфакс» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Будет предложено обязательно», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставки Гладкова и Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, Брянской — Егор Ковальчук. Причиной их ухода называли ухудшение качества жизни жителей этих двух приграничных регионов, которые постоянно находятся под обстрелом.

По данным СМИ, Гладков может занять пост посла России в Абхазии, а Богомаз — перейти в Госдуму и занять место экс-депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова.