Гладков покинул пост губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Решение принято - покинул пост губернатора Белгородской области", - написал он.

Гладков выразил благодарность президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину "за те решения, которые в рамках крайне сложной оперативной обстановки помогают пройти испытания, которые переживает наш регион". По его мнению, неправильно подводить итоги своей работы.

"Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам", - заключил бывший губернатор.

Гладков возглавлял регион с 2020 года после ухода Евгения Савченко. СМИ сообщали, что его место может занять генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

В апреле стало известно, что в администрации президента обсуждают его отставку и дальнейшую карьеру.

По данным "Ведомостей", среди вариантов — дипломатическая служба. В частности, пост посла России в Абхазии.