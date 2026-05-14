РФ не определилась с кандидатом на пост Генсека ООН

Москва ещё не решила, кого официально поддержит на предстоящих выборах Генерального секретаря ООН, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

В беседе с «Известиями» дипломат отметил, что Москва не высказывает официальных предпочтений в отношении того или иного кандидата, но следит за процессом.

«У нас ещё есть достаточно времени. Мы не исключаем появления и новых кандидатов», — цитирует его издание.

Алимов подчеркнул, что Россия сделает выбор и заявит о нём публично позже.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что первой задачей нового Генерального секретаря ООН должна стать «кропотливая работа над ошибками».