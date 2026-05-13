Российская дипмиссия в Болгарии осталась без связи

Российская дипломатическая миссия в Софии вновь столкнулась с проблемами в работе средств коммуникации. Во время работ, проводимых местными службами вблизи здания представительства, были оборваны линии связи. Информация об инциденте появилась на официальных страницах посольства в социальных сетях.

© Московский Комсомолец

Как уточняется, такое уже было раньше. Аналогичное повреждение телефонной линии уже происходило 22 апреля. Сейчас из-за действий болгарской стороны городские телефонные номера диппредставительства, включая консульский отдел, временно замолчали.

Ориентировочный срок восстановления работоспособности сети обозначен до 21 мая. На период технического перерыва консульские и визовые отделы принимают граждан строго по предварительной записи через электронные сервисы.

Дипломаты призвали соотечественников и заявителей использовать их официальный сайт для решения срочных вопросов. Причины повторного обрыва кабелей в дипмиссии не конкретизировали.