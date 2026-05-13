Лидер одной из крупнейших стран мира передал привет Владимиру Путину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва направил приветствие и слова глубокого уважения российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом в ходе встречи с президентом России в Кремле заявила председатель Нового банка развития БРИКС (НБР) Дилма Руссефф.

Обращаясь к главе российского государства, она отметила, что для неё большая честь находиться в России и вновь встретиться с ним.

От имени Бразилии, подчеркнула Руссефф, президент этой южноамериканской страны Лула да Силва передаёт Владимиру Путину самый тёплый привет и выражает большое уважение.

