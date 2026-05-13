Захарова прокомментировала обращение Ермака к гадалке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ходил к гадалке. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В своем канале Захарова сослалась на информацию «RT на русском» о том, что Ермак пользовался услугами «консультанта по астрологии» из Киева. Издание утверждает, что с ее помощью он пытался «навести порчу» на руководителей украинских антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП. Кроме того, источник также заявляет, что Ермак советовался с ней при принятии кадровых решений.

«Вечера на хуторе близ Банковой», — написала Захарова под новостью.

Напомним, что 11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, таким образом были легализованы около 460 миллионов гривен — порядка 770 миллионов рублей.

Ранее Андрея Ермака забросали яйцами.