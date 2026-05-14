Путин наградил ушедшего в отставку Богомаза

Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз удостоен ордена Александра Невского. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Алексей Еремин, передает РИА Новости.

«Рад сообщить, что президент Российской Федерации отметил деятельность Александра Васильевича орденом Александра Невского», — сказал Еремин во время церемонии официального представления врио губернатора Егора Ковальчука в правительстве Брянской области.

13 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполнять обязанности главы Белгородской области будет генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине. Врио губернатора Брянской области назначен выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о будущем Гладкова и Богомаза. По его словам, бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей предложат новые места работы. Уже известно, что Богомаз будет работать в Госдуме. Центральная избирательная комиссия России на заседании 14 мая передала ему вакантный мандат бывшего депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова. Гладкову также предложат варианты трудоустройства, однако где именно, пока не уточняется.

