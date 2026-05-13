Белгородский и брянский губернаторы уходят в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и главы Брянской области Александра Богомаза. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, главы регионов ушли в отставку по собственному желанию.

Журналисты заметили, что на должность врио губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук, Белгородскую область возглавит замгубернатора Иркутской области, участник проекта «Время героев» Александр Шуваев.

Перед тем, как назначить Шуваева на должность, российский лидер провел с ним личную встречу.

Выборы губернатора Брянской области пройдут в единый день голосования 20 сентября, сообщил избирком региона.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Гладков может стать послом России в Абхазии.