Дмитриев считает, что на Украине началась "охота на ведьм" из команды Зеленского

Украинский суд начал "охоту на ведьм" из команды Владимира Зеленского. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак прибегал к услугам гадалки.

"Ведьмы" и "волшебные заклинания" команды Зеленского выходят на свет в ходе судебных разбирательств на Украине", - написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Ранее стало известно, что в рамках судебного заседания по делу Ермака сотрудники прокуратуры сообщили, что в одной из переписок фигуранта упоминается некая гадалка. Утверждается, что он с ней советовался по кадровым вопросам.

Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвиняют в легализации 10 миллионов долларов при строительстве элитной недвижимости под Киевом.