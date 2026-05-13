Дмитриев считает, что на Украине началась "охота на ведьм" из команды Зеленского

Российская Газета

Украинский суд начал "охоту на ведьм" из команды Владимира Зеленского. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак прибегал к услугам гадалки.

"Ведьмы" и "волшебные заклинания" команды Зеленского выходят на свет в ходе судебных разбирательств на Украине", - написал Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Ранее стало известно, что в рамках судебного заседания по делу Ермака сотрудники прокуратуры сообщили, что в одной из переписок фигуранта упоминается некая гадалка. Утверждается, что он с ней советовался по кадровым вопросам.

Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвиняют в легализации 10 миллионов долларов при строительстве элитной недвижимости под Киевом.