Стало известно, что по телефону обсудили Путин и глава Туркмении

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с национальным лидером Туркмении, председателем Народного совета Гурбангулы Бердымухамедовым, который в настоящий момент находится в Казани. Главными темами беседы стали развитие двусторонних отношений и стратегическое партнёрство Москвы и Ашхабада. Детали разговора привели в пресс-службе Кремля.

В российском внешнеполитическом ведомстве по итогам контакта сообщили, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления стратегического партнёрства между двумя странами, а также сотрудничества в таких сферах, как торговля и экономика, культура и гуманитарные связи. Кроме того, лидеры затронули и другие направления взаимодействия.

Стороны также подчеркнули значимость предстоящего заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдёт в октябре под председательством Туркмении.