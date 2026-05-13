Экс-министр обороны Великобритании объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск известного британского политического и государственного деятеля, экс-министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на карточку в базе данных ведомства.

Согласно документу, Роберт Бен Лоббан Уоллес, уроженец Великобритании (Большой Лондон, д. Фарнборо), родившийся 15 мая 1970 года, разыскивается в рамках расследования уголовного дела, фабула которого не уточняется.

Уоллес возглавлял министерство обороны королевства в 2019-2023 годах. Во время пребывания на посту он сделал ряд резких заявлений в адрес России.

В частности, министр публично призывал предоставить ВСУ возможность наносить удары дальнобойным оружием по территории России, чтобы сделать Крым непригодным для жизни.

Кроме того, чиновник допускал использование дальнобойных ракет Taurus производства Германии для удара по Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми заявления Уоллеса о Крыме.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, призвал объявить Уоллеса в международный розыск из-за его агрессивных высказываний в адрес полуострова.

Парламентарий отметил, что видный британский политический деятель фактически выступает пособником террористических сил.