В Госдуме посоветовали врагам России искать лопаты после испытаний «Сармата»

Враги России должны искать лопаты и копать поглубже, только так они смогут защититься от межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, чьи слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Пусть лопаты ищут. Побольше. И копают поглубже. Не может быть другой реакции, потому что, если они будут вести себя плохо по отношению к России, еще не дай Бог проявят какую-то агрессию, то ответ будет неминуемым и беспощадным», — сказал парламентарий.

12 мая Россия провела успешный запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая «способна облететь всю Землю и ударить куда угодно». Дальность ее применения может достигать более 35 тысяч километров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что испытания стали важным событием для безопасности России на годы вперед.