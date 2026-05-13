В Кремле не видели не видели расследование CNN о том, что НАТО затопила российское судно, якобы перевозившее ядерные реакторы для Северной Кореи. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не видели эту информацию, нечего комментировать", - отметил представитель Кремля.

CNN ранее опубликовал материал, что российское судно Ursa Major было потоплено НАТО торпедой Barracuda 23 декабря 2024 года. На борту корабля, по мнению американских журналистов, якобы находились два ядерных реактора для подводных лодок КНДР.

В материале утверждается, что в корпусе судна обнаружена пробоина размером 50х50 см, а американские самолеты-разведчики дважды летали над местом крушения для обнаружения ядерных обломков. РФ также отправила научное судно "Янтарь", которое по версии CNN провело четыре взрыва над затопленным Ursa Major, предположительно уничтожая улики.

24 декабря российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении корабля. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести. Сухогруз вез из Санкт-Петербурга во Владивосток многотонные портовые краны.