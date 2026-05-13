Глава киевского режима Владимир Зеленский должен отдать армии Украины приказ покинуть Донбасс, чтобы открыть коридор к переговорам. Об этом в среду, 13 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Стороны смогут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей, — цитирует его ТАСС.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель раскрыла, что власти страны на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году якобы согласились «отдать Донбасс».

Несмотря на это, сам Зеленский считает, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса стал бы для страны стратегическим проигрышем.

В этом украинского политика не поддерживает канцлер Германии Фридрих Мерц. Недавно он признал, что Украине придется смириться с потерей части территории.

Кроме того, СМИ писали, что президент США Дональд Трамп говорил Мерцу, что Москва уже победила Киев. Разговор произошел, когда немецкий политик пытался убедить в необходимости давить на РФ.