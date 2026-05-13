В Кремле назвали очень важным событием испытание «Сармата»

Речь идёт о безопасности России на годы вперёд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выступая на брифинге, он сообщил, что Москва уведомляет о таких пусках, работает специальная система в соответствии с международной практикой. Песков подчеркнул, что Владимир Путин дал очень высокую оценку прошедшим тестам.

По его словам, сегодня президент вручит орден «За доблестный труд» коллективу одного из ведущих институтов, производящих ракетную технику. Представитель Кремля также сообщил, что Москва пока не слышала о какой-либо официальной реакции со стороны Вашингтона.

Накануне командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Президент отметил, что дальность её полёта может составлять свыше 35 тыс. км.