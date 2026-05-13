В Госдуме рассказали, в каком городе Россия может принять Трампа

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент США Дональд Трамп может прибыть с официальным визитом в любой из российских городов. Об этом депутат рассказал «Аргументам и фактам».

На этой неделе Трамп отправился в Китай с официальным визитом. Перед вылетом в Пекин журналисты спросили Трампа, возможен ли его визит в Россию в этом году. Президент США вновь заявил, что уладил восемь конфликтов и сделает все необходимое для урегулирования украинского кризиса.

«Аргументы и факты» спросили у Чепы, какой город или регион, по его мнению, мог бы принять Трампа - к примеру, Москва или Чукотка. Депутат ответил, что Россия - большая страна, в которой множество городов, способных «принять любого лидера любой страны».