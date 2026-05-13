Володин: ракете «Сармат» нет равных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ракете «Сармат» нет равных.

«Этой ракете нет равных… Вчерашние испытания показали, что наш ядерный щит совершенствуется», — приводят его слова на сайте нижней палаты парламента.

12 мая президенту России Владимиру Путину доложили об успешном пуске ракеты «Сармат». Российский лидер назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал RT об особенностях ракеты «Сармат».

Экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф в беседе с RT заметил, что ракетный комплекс призван умерить пыл лидеров в США и Британии.