Володин: ракете «Сармат» нет равных
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ракете «Сармат» нет равных.
«Этой ракете нет равных… Вчерашние испытания показали, что наш ядерный щит совершенствуется», — приводят его слова на сайте нижней палаты парламента.
12 мая президенту России Владимиру Путину доложили об успешном пуске ракеты «Сармат». Российский лидер назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире.
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал RT об особенностях ракеты «Сармат».
Экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф в беседе с RT заметил, что ракетный комплекс призван умерить пыл лидеров в США и Британии.