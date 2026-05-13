В России отреагировали на слова Трампа о двух сверхдержавах

Обидно, что Россия не попала в список мировых супердержав, озвученный американским президентом Дональдом Трампом, высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава Белого дома заявил во время общения с журналистами, что США и Китай являются двумя мировыми супердержавами.

«Россия — большая страна с огромными возможностями, с огромными перспективами. Необходимо в первую очередь решать нам демографические вопросы, социальные вопросы, поднятие экономики. Это самые главные вопросы, которые необходимо решать нашей великой стране для того, чтобы действительно стать в один ряд с Китаем и США. Мы отстаем», — поделился депутат.

Известно, что Трамп посетит КНР в период с 13 по 15 мая. Изначально он должен был приехать в конце марта, но саммит пришлось отложить из-за начавшейся военной операции США против Ирана.

Президент России Владимир Путин также в скором времени планирует отправиться в Китай. 12 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что подготовка визита сейчас находится в завершающей стадии.