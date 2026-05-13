В Госдуме высказались о визите Трампа в Россию

Ответный визит президента США Дональда Трампа в Россию логичен, его вероятность может увеличить решение о прекращении американской помощи Украине. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее во время разговора с журналистами перед вылетом в Китай президент США Дональд Трамп заявил, что может совершить визит в Россию уже в 2026 году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

Депутат Госдумы Андрей Колесник напомнил о встрече президентов России и США на американской территории, подчеркнув, что «ответный визит в Россию логичен».

«Думаю, все к этому идет. Планируется или нет, предположу, что все-таки он состоится. Это будет означать для всего мира, что отношения США и РФ наладились, по крайней мере, на время нахождения Трампа у власти. Это будет примером, как, несмотря на разногласия, реально найти общий язык», — заметил парламентарий.

Однако, по словам депутата, для того, чтобы этот визит состоялся, «нужны конкретные шаги со стороны Штатов».

«Например, исключить деятельность разведывательных организаций и Starlink в пользу Украины, остановить поставки оружия Киеву. Это не мелочи, это осложняет работу российских бойцов в зоне СВО», — пояснил Андрей Колесник.

Напомним, что предыдущая встреча президентов России и США прошла в Анкоридже (Аляска) в августе 2025 года.