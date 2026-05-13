Медведев поздравил западных «друзей» России с успешным испытанием «Сармата»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 13 мая, прокомментировал успешное испытание новейшего ракетного комплекса «Сармат».

© Вечерняя Москва

— Поздравляю всех западных «друзей» России с успешным испытанием стратегического ракетного комплекса «Сармат». Теперь вы все стали нам ближе, — написал российский политик на своей странице в социальной сети Х.

Представители Министерства обороны России днем ранее опубликовали видеозапись успешного испытательного пуска «Сармата».

На кадрах запечатлены работа боевого расчета на командном пункте и момент старта ракеты из пусковой шахты. Командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину, что испытание было успешным.

Между тем компания «Кравт» в Санкт-Петербурге вывела на серийное производство инновационный FPV-дрон под названием «Матрешка». Его отличительная черта — уникальная складная конструкция и компактная упаковка в виде трубчатого контейнера.

Кроме того, концерн «Калашников» недавно успешно завершил испытания инновационных 5,45-миллиметровых многопульных патронов, специально разработанных для борьбы с дронами в зоне проведения специальной военной операции.