Лавров назвал основную цель операции США в Иране

Сергей Лавров назвал одну из целей атаки США и Израиля на Иран. Глава МИД России не сомневается: Вашингтон и Тель-Авив попытались помешать нормализации отношений Тегерана с арабскими странами.

Как напомнил Лавров телеканалу RT India, много лет назад король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль Хашими провел саммит по примирению суннитов и шиитов. Сегодня же, по словам российского министра, прилагаются серьезные усилия для срыва этой инициативы - в том числе путем международной изоляции Ирана, одного из ведущих шиитских государств.

Лавров убежден: когда вынашивались планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами. В преддверии встречи глав МИД стран БРИКС российский министр выразил уверенность в том, что объединение может сыграть важную роль в урегулировании на Ближнем Востоке.