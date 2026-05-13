Лавров неожиданно высказался о Моди

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди одним из самых энергичных лидеров, которых когда-либо видел мир. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью телеканалу RT India.

По его словам, Моди не просто обладает энергией, но и направляет ее на важные цели. В частности, она идет на достижение максимального суверенитета во всех сферах — в экономике, военном деле, сфере обороны, культуры и сохранении цивилизационного богатства, которым славится Индия.

Напомним, что глава МИД РФ прибыл в Нью-Дели 13 мая с трехдневным визитом. Сперва Сергей Лавров проведет переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, а 14-15 мая примет участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) БРИКС — Индия.

Ожидается, что в фокусе встреч будет напряженная обстановка на международной арене. Кроме того, будет уделено внимание ситуации на Ближнем Востоке.