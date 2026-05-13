Лавров объяснил разницу между Россией и Западом

Россия, в отличие от Запада, никого не наказывает и всегда добросовестно относится к договоренностям.

Об этом в интервью RT India рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если мы договорились, то в российской традиции выполнять то, о чем договорились», — сказал дипломат.

Он уточнил, что неважно, являются ли в этом случае страны дружественными Москве или нет.

По словам Лаврова, на Западе традиции в корне отличаются.

«Там как раз очень любят отменять историю, договоренности, придумывать какие-то поводы для того, чтобы пытаться опять жить за счет других, наказывать, наказывать и наказывать», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия надеется на соблюдение и реализацию договоренностей, достигнутых с США на Аляске, касаемых урегулирования украинского конфликта.