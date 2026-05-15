В МИД рассказали о переехавших в Россию с начала спецоперации украинцах

В МИД раскрыли, сколько украинцев переехали в Россию с начала СВО
Директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко в беседе с РИА Новости раскрыл масштабы миграции с территории Украины, заявив, что с момента начала специальной военной операции в Россию переместились сотни тысяч украинцев.
Дипломат подчеркнул, что этот колоссальный людской поток идет вне рамок государственной программы переселения соотечественников, а для прибывающих граждан действует особый, отдельный механизм проверки и легализации.
В МИД рассказали о разрушении регионального сотрудничества с Западом
Ранее в МИД РФ сообщили о желании десятков тысяч украинцев переехать из ЕС в Россию.