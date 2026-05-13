В МИД РФ заявили, что Россия вовремя выплачивает взносы в ООН
Россия всегда придерживается строгой финансовой дисциплины и своевременно выплачивает взносы в бюджет ООН. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Мы всегда выступали и выступаем и сами придерживаемся строгой финансовой дисциплины и выполнения государствами-членами своих обязательств. В том числе тех, которые касаются своевременной выплаты своих начисленных взносов в бюджеты ООН, в бюджеты миротворческих операций", - сказал он.
Алимов подчеркнул, что кризис с финансированием негативно сказывается на работе ООН, в том числе на ее способности заниматься урегулированием международных конфликтов.
"Кто-то говорит о кризисе ликвидности, кто-то говорит о грядущем банкротстве организации. Может быть, такие жесткие формулировки использовать и не следует, но тем не менее, конечно же, недостаток финансирования негативно сказывается на работе организации, приводит к каким-то несогласованным предложениям секретариата, пытающегося провести, протолкнуть реформенные предложения по трансформации организации", - отметил он.