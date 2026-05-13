Лавров провел переговоры с Джайшанкаром в Нью-Дели

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в столице Индии переговоры со своим коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. На встречу с главой МИД южноазиатской республики Лавров отправился прямо из аэропорта Нью-Дели, где совсем недавно приземлился его самолет (точнее, на авиабазе Палам, которая объединена с гражданским международным аэропортом имени Индиры Ганди).

Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе разговора обратил внимание своего собеседника, что необходимо искать "глобальные ответы на глобальные проблемы". И нужно объединить усилия, чтобы преодолеть эти вызовы.

Сделать это можно по линии "Большой двадцатки" или по линии БРИКС. Россия и Индия входят в обе группы. А в Нью-Дели Лавров прибыл как раз для участия в заседании глав внешнеполитических ведомств БРИКС (двухдневное мероприятие стартует 14 мая).

Джайшанкар со своей стороны также отметил нестабильность глобальной обстановки. По его словам, в таких условиях политическое сотрудничество между нашими странами становится еще более ценным. "Постоянное внимание и забота о наших отношениях - наилучший залог их успешного развития", - заявил глава МИД Индии. По его словам, последние годы ознаменовались устойчивым и поступательным ростом двустороннего партнерства.

Остальная часть встречи прошла за закрытыми дверями. Однако ранее МИД РФ сообщил, что министры намеревались обсудить вопросы, касающиеся торговли, формирования защищенных от противоправного внешнего давления устойчивых транспортно-логистических и финансовых каналов, углубления энергетической кооперации, расширения контактов в области науки и космических технологий. Особое внимание предполагалось также уделить подготовке к предстоящим в этом году переговорам между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также проведению встреч по линии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.