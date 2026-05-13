Госдума разрешила привлекать армию к защите россиян за рубежом

Госдума приняла подготовленный в правительстве закон, который может существенно изменить подход к поддержке граждан страны, оказавшихся в сложной ситуации за границей. Использование Вооруженных сил РФ, согласно документу, будет разрешено для защиты россиян, подвергшихся уголовному преследованию по решению иностранных судов.

Кабмин предложил предоставить президенту России право принимать решение о привлечении армии к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию. Речь о вердиктах иностранных судов или международных судебных органов, в которых не участвует Россия, а также о случаях, когда решение суда не основывается на международном договоре с участием РФ или на резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

По решению главы государства необходимые меры по защите таких граждан, согласно инициативе, должны будут принимать и органы государственной власти РФ в пределах своих полномочий.

Проект был разработан в развитие статьи 8 закона "О безопасности", согласно которой меры по защите граждан принимает президент РФ, если иностранные решения противоречат интересам или публичному правопорядку России.

Зачем нужно задействовать армию

Почему решение назрело?

"Западное "правосудие" превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями. В этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены", - подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Как заявил в комментарии "РГ" член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Джамаладин Гасанов (ЕР), закон является логичным и необходимым ответом на участившуюся практику указанных действий третьих стран в отношении россиян.

"Мы видим, как решения сомнительных международных органов, чью юрисдикцию Россия не признает, превращаются в инструмент похищения людей, - отметил он. - Наличие возможности задействовать Вооруженные силы станет серьезным сдерживающим фактором и гарантией того, что национальный суверенитет и интересы наших граждан будут соблюдены в любой точке мира".

Наделение президента РФ указанными полномочиями - это "прямой ответ на репрессивную машину западного правосудия и стремление обеспечить безопасность граждан за рубежом", подчеркнул в комментарии "РГ" первый зампред Комитета ГД по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").

Как пояснил заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР), некоторые зарубежные инстанции пытаются судить россиян по своему усмотрению, игнорируя нормы международного права и позицию России.