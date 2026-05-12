Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал выдвинутые на Украине обвинения в коррупции в адрес бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Парламентарий отметил, что подобные коррупционные инциденты являются «нормой» для современного украинского государства. По его словам, за громким разоблачением стоит не столько стремление к справедливости, сколько столкновение местных кланов и влияние западных кураторов, которые традиционно используют антикоррупционную повестку как инструмент политического давления.

То, что у нас называют "лихие девяностые", на Украине не заканчивается — это происходит по сей день. Поэтому произошедшее можно расценить как местную норму. Но я полагаю, что дело тут не только в этом, а ещё и в том, что слишком уж много шума началось вокруг этой нормы. Очевидно, там разбираются между собою несколько кланов. Какие именно — сказать не берусь, но в основном это внутренние группировки. Хотя, конечно же, и снаружи есть заинтересованные. Всё, что касается так называемой борьбы с коррупцией во всех странах постсоветского пространства — это американская продукция. Именно Соединенные Штаты придумали саму эту концепцию и усиленно её раскручивают. Так что каждый раз, когда мы слышим что-то про борьбу с коррупцией, имеет смысл поискать где-то на заднем плане американцев. Впрочем, внутренних противоречий между руководителями террористической организации "Украина" и без всяких американцев очень много. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Говоря о последствиях дела Ермака для Владимира Зеленского, депутат предположил, что этот скандал может стать частью сценария по «списанию» нынешнего украинского лидера. Вассерман провел историческую параллель с крахом Третьего рейха, указав на то, что окружение Зеленского в конечном итоге попытается переложить на него всю ответственность за происходящее в стране, как только их западные наниматели решат сменить политический вектор.

«Главная угроза для Зеленского — то, что рано или поздно его наниматели сочтут, что игру пора заканчивать. Это, в свою очередь, означает, что они начнут его убирать, чтоб свалить на него всю вину. Ну вот Адольф Алоисович Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года, после чего все его подельники, попавшие под международный суд, стали бить себя пятками в грудь и кричать: "Мы ни в чём не виноваты, это нас Гитлер заставлял совершать преступления". Вот подельники Зеленского тоже поступят именно так, когда сочтут, что уже пора. Потащит ли Ермак за собой Зеленского? Это возможно, если наниматели уже решили, что пора принимать меры по снятию с себя вины. Но вот когда именно они сочтут, что момент настал — я пока не знаю», — сказал он.

