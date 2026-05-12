Заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что европейское объединение может потребовать от Российской Федерации вывести военный контингент из Приднестровья, говорит о желании Брюсселя разрушить переговоры по Украине, заявил в интервью «Газете.Ru» член комитета по обороне нижней палаты российского парламента Андрей Колесник.

Российские войска могут переместиться куда угодно, Каллас об этом-то не подумала, отметил собеседник издания. Если так будут продолжать агрессивную политику в отношении Российской Федерации, всякое может случиться, предупредил парламентарий.

«Она пытается сломать намечающийся мирный процесс, чтобы мы как-то отреагировали на ее какие-то вот эти речи невнятные совершенно для нас, они просто невнятны», — поделился своей точкой зрения Колесник.

Член думского комитета по обороне отметил, что Европейский союз не может ничего требовать от Российской Федерации. Скорее, обращаться с такой риторикой Брюссель должен к украинской стороне, которая выполняет его указания.

До этого Каллас заявила о том, что Европа собирается сформулировать список требований к Москве, и среди них может быть пункт о выводе российских войск из Приднестровья.