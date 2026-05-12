Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил главу европейской внешнеполитической службы Каю Каллас с юмористической артисткой Еленой Воробей после слов о желании стать переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией.

Его мнение публикует РИА Новости.

«Поведение быстро регрессирующей русофобки Каллас сегодня очень похоже на юмористическую сценку, разыгранную перед приемной комиссией, в исполнении российской артистки Елены Воробей с емким названием "Ну возьмите меня"», — обозначил Шеремет.

По мнению парламентария, заявление Каллас вызвано страхом перед народом за прежние решения.

«Горе-политик пытается казаться нужной и хочет запрыгнуть на подножку последнего вагона уходящего поезда возможностей», — заключил депутат.

Ранее Каллас заявила, что может стать переговорщиком от Евросоюза в диалоге с Россией. Таким образом, она теоретически может занять на возможных переговорах место бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, кандидатуру которого предложил президент России Владимир Путин.