Путин рассказал о совершенствовании российских сил сдерживания

Работы по совершенствованию сил сдерживания в России не прекращаются с начала 2000-х годов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории», — отметил президент.

Также Путин рассказал, что в России были созданы ракетные комплексы, которые не имеют мировых аналогов. Они обеспечивают гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

Президент отметил, что Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году.

До этого Путин заявил, что работы над подводным беспилотником «Посейдон» и ракетой «Буревестник» находятся на завершающей стадии.

В октябре прошлого года Путин сообщил об успешном завершении испытаний «Буревестника» и «Посейдона». По словам главы государства, эти системы обеспечат стратегический паритет РФ на десятилетия вперед.