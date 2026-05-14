Володин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова многое сделала для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы института омбудсмена. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, поблагодарив Москалькову за работу на этом посту.

"Москалькова Татьяна Николаевна именно 10 лет возглавляла этот важный правозащитный институт. И мы говорим ей слова благодарности, многое сделано для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы этого института", - сказал Володин.

Он добавил, что благодаря Москальковой и бывшему уполномоченному по правам человека, ныне председателю ЦИК Элле Памфиловой омбудсмены теперь занимаются вопросами прав человека, а не политическими. "И надо сказать, вот за прошедшее время этот институт, он совершенствовался, повышалось качество его работы", - отметил председатель Госдумы.

Госдума 14 мая на пленарном заседании рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ. На должность омбудсмена предложены три кандидатуры от думских оппозиционных фракций. Среди претендентов - член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев (КПРФ), первый зампредседателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев (ЛДПР), председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия").

В апреле 2026 года истек срок полномочий уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая занимает этот пост с 2016 года.