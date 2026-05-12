Багаж наработок по урегулированию конфликта на Украине позволяет говорить о том, что завершение близится, однако конкретики еще нет. Об этом во вторник, 12 мая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что специальная военная операция приближается к своему завершению.

— Конечно, тот багаж наработок в плане мирного процесса — он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится, — приводит слова представителя Кремля. РИА Но

Ранее Песков заявил, что глава государства готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским для переговоров в Москве в любой момент. По его словам, встреча лидеров России и Украины за пределами Москвы имеет смысл только для финализации процесса урегулирования, а над этим надо работать.

Как отметили журналисты газеты The New York Times, Украина считает, что переговоры с Россией по мирному урегулированию военного конфликта зашли в тупик. Киев готовится к длительному противостоянию с Москвой, предполагая возможный сценарий снижения поддержки со стороны Вашингтона.