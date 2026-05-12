Украина могла бы атаковать Москву на парад Победы 9 мая, если бы не заявления президента РФ Владимира Путина.

Об этом во вторник, 12 мая, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

— Когда президент обозначил это тактично, но очень весомо, как он всегда делает, то в Киеве даже подмороженные политики поняли, что дело пахнет керосином, что все это может очень плохо кончиться. Я думаю, в первую очередь, поэтому они попридержали свои эмоции и намерения, — заявил парламентарий.

Он добавил, что украинский конфликт пытается урегулировать президент США Дональд Трамп, однако это у него получается довольно слабо, передает Lenta.ru.

4 мая во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударить по параду на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Позднее лидер киевского режима подписал указ, «разрешающий провести парад 9 мая в Москве».

8 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Запад попытается испортить «святой для России праздник» День Победы, то пощады им не будет. По его словам, РФ должна устранить любые угрозы безопасности, которые исходят от Украины.