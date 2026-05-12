Специальная военная операция (СВО) может закончиться в любой момент, если Киев возьмет на себя ответственность и примет известное ему решение.
Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Ранее Песков назвал возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Зеленским. По словам пресс-секретаря президента, такая встреча возможна, но для этого необходимо финализировать процесс урегулирования конфликта.
В Кремле назвали время для встречи Путина и Зеленского
12 мая депутат Верховной Рады Максим Бужанский рассказал, что в украинской элите задумались о безоговорочной капитуляции.