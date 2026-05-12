Специальная военная операция (СВО) может закончиться в любой момент, если Киев возьмет на себя ответственность и примет известное ему решение.

Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«СВО может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и [президент Украины Владимир] Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, какие решения нужно принять — в Киеве хорошо известно», — отметил он.

Ранее Песков назвал возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Зеленским. По словам пресс-секретаря президента, такая встреча возможна, но для этого необходимо финализировать процесс урегулирования конфликта.

В Кремле назвали время для встречи Путина и Зеленского

12 мая депутат Верховной Рады Максим Бужанский рассказал, что в украинской элите задумались о безоговорочной капитуляции.