Зеленского поставили на растяжку делом Ермака

Обвинения, предъявленные экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, наносят прямой урон политическим и международным перспективам самого Зеленского.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Предъявление подозрений ближайшему соратнику Зеленского Андрею Ермаку — это, безусловно, удар непосредственно по Зеленскому, по его возможностям и определение дальнейшего трека его деятельности как политической, так и международной», — подчеркнул дипломат.

По словам Мирошника, глава киевского режима оказался в ситуации критического выбора: «Зеленского ставят перед выбором: то ли спасать свое второе "я" в лице Ермака, поступаться своими возможностями или полномочиями в управлении страны и принятии решений, либо же дистанцироваться от Ермака, тем самым обречь его на вскрытие целого сундука компромата, который, вполне возможно, может потопить Зеленского, обозначив его на международном треке как явного коррупционера».

Посол добавил, что вскрывшиеся факты неизбежно повлекут за собой жесткую дискуссию о целесообразности дальнейшего финансирования Украины и статусе самого Зеленского как рукопожатной фигуры на мировой арене.

В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины официально сообщила о предъявлении обвинений Андрею Ермаку в легализации денежных средств, связанных со строительством элитного жилья в Киевской области.