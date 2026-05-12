Новый коррупционный скандал на Украине назвали «агонией режима Зеленского»

Политолог Алексей Мартынов в беседе с Рамблером прокомментировал предъявление обвинений бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Специалист отметил, что происходящее свидетельствует о терминальной стадии нынешней украинской власти. По его мнению, дело Ермака — это не акт правосудия, а симптом системного распада.

Сложно отделаться от впечатления, что мы наблюдаем очередной, двадцать пятый сезон или восемьдесят восьмую серию сериала "Слуга народа". Причем сценаристы меняются постоянно, меняется режиссер, а герои сериала все те же самые, и приемы те же. С одной стороны, НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] находится под контролем американских спецслужб, с другой — Зеленский мобилизует всех в той или иной форме. Но это ударит по нему. Дикое раздражение поведением Зеленского со стороны Вашингтона уже неприкрыто: он явно раздражает Трампа своими заигрываниями с европейцами, затягивая процесс, при том что все понимают — этот кровавый сериал идет к концу. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Анализируя задержание экс-главы офиса президента Украины, Мартынов указал на то, что активизация антикоррупционных органов страны, ориентированных на Запад, является признаком подготовки к смене политических декораций. Политолог уверен, что структуры вроде НАБУ изначально проектировались как инструмент внешнего управления для давления на украинские элиты.

«Эта структура была создана для того, чтобы собирать и консервировать необходимые сюжеты и персонажей. Чтобы в нужное время, управляя сценарием, доставать из загашника те или иные дела и сбрасывать их в публичное пространство, тем самым перебивая повестку. Мне кажется, все прекрасно понимают, что история идет к финалу. Другой вопрос, что каждый видит этот конец по-разному: кто-то не желает быть утилизированным, кто-то хочет получить гарантии для дальнейшего безбедного существования за счет наворованных кровавых денег. Но то, что это агония, — совершенно точно», — заявил эксперт.

Мартынов добавил, что скандал вокруг Ермака окончательно разрушает миф о единстве окружения Зеленского. Вместо сплоченной команды, по словам эксперта, в Киеве действует группа лиц, связанных лишь временными финансовыми интересами и страхом ответственности.

«Там давно ситуация в состоянии раскола. Это такой "террариум единомышленников", повязанных кровью и ворованными деньгами, поэтому говорить о каком-то единстве не приходится. Подобные вещи обнажают критическое положение вещей, в первую очередь для западной публики. Иллюзий по поводу этой шайки у западного сообщества становится все меньше. На самом деле, это чужое кино, в которое погрузили целую страну и пытаются навязать нам. Вся логика происходящего говорит о том, что это шоу пора сворачивать, но сценаристы настойчиво продолжают крутить кино, хотя за это время они фактически уничтожили свою страну», — сказал он.

Политолог резюмировал, что коррупционное дело против Ермака — это четкий сигнал о том, что украинская элита сегодня занята попытками спасти свои активы в предчувствии неизбежного финала, в то время как внешние кураторы уже начали списывать нынешних украинских руководителей со счетов.

Напомним, 11 мая 2026 года НАБУ и САП предъявили Андрею Ермаку обвинения в легализации средств в особо крупных размерах. По версии следствия, речь идет о махинациях на сумму около $10,5 млн при застройке кооператива «Династия» в Киевской области. В качестве доказательств опубликованы записи переговоров и переписка подозреваемого с дизайнером проекта дома. Сам Ермак, отправленный в отставку с должности главы офиса президента еще в ноябре 2025 года, отказался комментировать обвинения.