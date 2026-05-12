В МИД РФ отметили актуальность идеи Путина о встрече «ядерной пятерки»

Идея президента России Владимира Путина о встрече лидеров стран ядерной «пятерки» становится еще актуальнее в текущей геополитической ситуации.

Об этом во вторник, 12 мая, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

— Мы в свое время предложили провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для дискуссии об общем будущем. Эта инициатива главы российского государства по-прежнему на столе и, может быть, становится еще более актуальной в нынешнем геополитическом кризисе, — сказал он.

Соответствующее заявление Стерник сделал на сессии «Россия и Центральная Азия в меняющейся глобальной среде» VI Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», которая проходит в Геленджике, пишет ТАСС.

В декабре 2024 года в Дубае прошла закрытая встреча представителей пяти ядерных государств. Представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин сообщила, что в мероприятии приняли участие Китай, Россия, США, Великобритания и Франция, а координатором выступила китайская сторона, которая и далее будет выполнять эту функцию, чтобы поддерживать диалог между странами. Что могли обсуждать стороны встречи и о чем могли договориться, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым.