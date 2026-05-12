Сенатор Карасин: Парад Победы без техники может стать сценарием для будущего

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин высказался о проведении Парада Победы без участия военной техники, рассказав, как это может повлиять на будущее праздничных мероприятий 9 Мая. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Сенатор поделился, что он смотрел Парад Победы в Москве полностью, а потом долго с друзьями обсуждал, что мероприятие было хорошо организовано.

Комментируя то, что на Параде не было привычной прежде военной техники, Карасин допустил, что это может послужить возможным сценарием на будущее.

«Это все показалось как-то... более тепло по восприятию, что ли....» — отметил собеседник издания.

По словам сенатора, то, будет ли Россия и дальше праздновать 9 Мая без военной техники, зависит от настроя страны, однако отмечать День Победы Россия будет всегда. Он подчеркнул, что это не только часть нашей души, это часть нашей истории, ведь в каждой семье есть фронтовики, и он сам принадлежит к сыновьям фронтовика, инвалида войны. Карасин уточнил, что в его семье этот праздник особо чтут.

Собеседник издания добавил, что России удалось отпраздновать День Победы в непростой геополитической ситуации.