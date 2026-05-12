«На рельсах большой войны»: постпред России при ОБСЕ сделал пугающий прогноз для Европы

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ОБСЕ рискует повторить судьбу Совета Европы и превратиться в бесполезную региональную структуру - «европейский междусобойчик». Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - крупнейшая региональная международная организация, которая занимается вопросами военного контроля, защитой прав человека и предотвращением конфликтов. В ОБСЕ входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки. Организация занимается мониторингом выборов, посредничеством в кризисах и поддержанием диалога между странами-участницами. Полянский был назначен постпредом России при ОБСЕ в конце 2025 года.

По мнению Полянского, сейчас площадка балансирует на грани. Если организация не докажет свою состоятельность, её ждет «совершенно бесславный конец». Дипломат подчеркнул, что в нынешнем виде ОБСЕ рискует утратить статус глобального игрока.

Полянский назвал одной из главных проблем жесткое давление Брюсселя на страны-члены ЕС. Полянский отметил, что дипломаты ЕС скованы «стадной дисциплиной» и боятся вести переговоры с российской стороной.

«Они были бы не против более подробно что-то обсудить, но боятся коллег, которые могут, грубо говоря, «стукнуть» в Брюссель, и за это могут наказать», - отметил российский постпред.

По его словам, европейские столицы продолжают питать иллюзии о возможности нанести «стратегическое поражение» России. Тем не менее в кулуарах растет понимание, что континент «стоит на рельсах новой большой войны».

Москва продолжает использовать площадку, чтобы доносить свою позицию. Полянский уверен, что выступления на постоянном совете ОБСЕ - это эффективный метод, так как альтернативных каналов связи почти не осталось.

«Здесь идет более профессиональный, если не диалог, то хотя бы обмен монологами. <…> И это, конечно, попадает в европейские столицы. Это может игнорироваться на уровне публичных ответов на наши выступления, но докладывается обязательно», - объяснил дипломат.

В качестве примера дипломат привел ситуацию с украинскими дронами, пролетающими через страны Балтии: реакция из европейских столиц последовала незамедлительно после того, как тема была поднята в ОБСЕ. Пока площадка позволяет вести хотя бы «обмен монологами», Россия будет использовать её для защиты своих национальных интересов, подчеркнул Полянский.