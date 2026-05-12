В Министерстве иностранных дел России ответили на пустые слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о Грузии цифрами об экономическом росте страны.

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало высказывания главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о ситуации в Грузии, передает ТАСС.

Директор четвертого департамента стран СНГ Михаил Калугин заявил: «Не в моих правилах цитировать еэсовских чиновников, но все же сделаю исключение. Согласно СМИ, на днях глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Грузия – яркое напоминание о том, что происходит с государством, когда Россия добивается успеха. Она, разумеется, язвила и хотела сказать, что республика катится в пропасть. Но сухие факты говорят об обратном. Благодаря тому, что Грузия не следует навязчивым «подсказкам» своих патронов, она успешно развивается».

Калугин подчеркнул, что экономика Грузии по итогам прошлого года выросла на 7,5%, а в первом квартале 2026 года – на 9,1%. Валютные резервы страны увеличились на 40%, достигнув 6,2 млрд долларов. Он отметил, что существенную роль в успехах экономики сыграло расширение торговли с Россией: объем двусторонней торговли в 2025 году достиг 2,7 млрд долларов.

По словам дипломата, Россия стала ключевым рынком для многих товаров грузинского экспорта и основным поставщиком стратегически важной продукции – энергоносителей и зерна. Каждый четвертый турист, посещающий Грузию, – из России. Несмотря на меры Тбилиси по сближению с Евросоюзом, 70% грузинского экспорта направляется в страны СНГ, отметил Калугин.

По итогам 2025 года Россия стала третьим внешнеэкономическим партнером республики.

В первом квартале 2026 года наша страна с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.