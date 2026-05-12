ЦИК рассказал о новых мерах против двойного голосования на выборах

Система избирательных комиссий России располагает рядом технических инструментов для предотвращения двойного голосования на выборах в Госдуму, передает ТАСС. Эти решения применяются как на территории страны, так и на участках, созданных за ее пределами. В Центризбиркоме отметили, что такие меры позволяют эффективно противодействовать попыткам повторного голосования.

Одной из ключевых технологий является программный продукт «Стоп-дубль». Как рассказал источник агентства, данная система впервые была применена в 2021 году, а в 2023 году ее обновленная версия использовалась на 9 тыс. участков в 31 регионе. «Стоп-дубль» проверяет в режиме онлайн, не получал ли избиратель бюллетень ранее на других участках, что дает возможность членам комиссии сразу выявить попытки повторного голосования.

Собеседник подчеркнул, что механизм не ограничивается только зарубежными участками, а может быть внедрен на всей территории России. Он добавил: «Если человек вносится в дополнительный список и голосует, то другие члены комиссии, имея доступ к системе, могут проверить, голосовал ли он ранее или нет. Я думаю, что „Стоп-дубль“ будет применяться повсеместно, не только за рубежом».

Базовая процедура предотвращения повторного голосования также связана с ведением списков избирателей и их сверкой. Бюллетени выдаются по паспорту или его аналогу, после чего избиратель подписывается в списке, а факт выдачи фиксируется. Если гражданин добавлен в список дополнительно, он обязан подтвердить, что ранее не голосовал, а члены комиссии обязаны перепроверить эти сведения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил обеспечить надежную защиту информационных систем Центризбиркома от постороннего вмешательства.

Министерство иностранных дел РФ заявило о попытках недружественных стран сорвать голосование россиян на выборах в Государственную думу.