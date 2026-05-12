Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что неожиданное самовыдвижение главы европейской дипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией является жестом отчаяния, продиктованным проигрышной позицией Брюсселя.

По его словам, Каллас «трясет от злости» после того, как президент Владимир Путин тактически переиграл ее, назвав в качестве предпочтительной фигуры для диалога экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

В результате, как констатирует эксперт, Каллас оказалась вынужденной унизительно просить об участии в процессе, который Евросоюз до этого долго и упорно саботировал, и теперь ее попытки выглядят абсолютно несостоятельными и лишенными доверия. Журналист иронично задается вопросом, кого именно Брюссель способен представить в качестве адекватного визави после того, как такие фигуры, как экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, были демонстративно отодвинуты на обочину европейской политики.

Напомним, что накануне президент России, комментируя журналистам тему посредничества, подчеркнул, что право выбора представителя остается за самой Европой, которая, по его словам, сама же и отказалась от диалога с Москвой, и заметил, что этот человек не должен был делать каких-либо резких заявлений в адрес России.

