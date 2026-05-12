В Москве пока не фиксируют смены подходов Евросоюза (ЕС) к урегулированию украинского конфликта, несмотря на активизацию переговорной риторики. Как заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, никаких оснований говорить о кардинальных переменах в политической риторике Брюсселя нет.

По его словам, Россия готова рассматривать адекватные предложения, но не намерена доверять словесным манипуляциям, за которыми раньше пряталось желание повлиять на диалог РФ и США.

Напомним, что ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что обсуждает с лидерами 27 стран форматы потенциальных контактов с Владимиром Путиным.

Однако, по мнению эксперта МГИМО Егора Сергеева, Кошта не обладает достаточным весом, чтобы заставить всех пойти на реальный диалог. В качестве предпочтительного переговорщика российский лидер назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, что в Берлине встретили без энтузиазма из-за его связей с Кремлём в прошлом.