Ситуация с предъявлением обвинений экс-главе офиса украинского президента Андрею Ермаку стала итогом игнорирования лидером страны Владимиром Зеленским сигналов из США, пишет посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодняшнее событие — это результат попыток Зеленского проигнорировать предыдущие две серии коррупционного скандала "Миндичгейт"», — объяснил он.

Ермак отказался комментировать обвинения СОП

Дипломат подчеркнул: те, кто стоят за антикоррупционными органами, имеют непосредственное отношение к США.

Ранее стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения Ермаку.