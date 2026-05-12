Россия предупредила об ответе на ядерный альянс Франции и ФРГ

Москва в ответ на ядерное сотрудничество Франции и Германии может развернуть дополнительные вооружения и пересмотреть перечень целей в Европе. Как заявил «Известиям» посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, взаимодействие двух стран создает прямую стратегическую угрозу и требует тщательного военно-политического учёта.

По его словам, планы подключения бундесвера к учениям французских ядерных сил и совместное финансирование профильных проектов — это шаги к «европеизации» ядерного зонтика.

Научный сотрудник РАН Дмитрий Стефанович пояснил, что альянс усилит потенциал Парижа и Берлина по нанесению ударов вглубь территории РФ, а также снизит эффективность ответных действий. Речь не только о базировании французских носителей, но и о взаимодействии в сфере высокоточного неядерного оружия.

По мнению эксперта, это потребует размещения дополнительных наступательных и оборонительных систем в Ленинградском военном округе.